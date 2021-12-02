💪 Стало известно, где за фитнес будут давать вычет по НДФЛ

Минспорт опубликовал единый перечень физкультурно-спортивных организаций, при оплате услуг которых людям будут давать социальный вычет по НДФЛ.
В список вошли 3836 организаций и ИП, среди которых такие крупные сети, как «АЛЕКС ФИТНЕС», «КРОКУС ФИТНЕС», World Class и X-Fit.
Перечни сначала составлялись на региональном уровне, а уже потом Минспорт составил единый список и направил его в ФНС.
В 2022 году можно получать социальный налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги. Для его получения требуется, чтобы организация, предоставляющая такие услуги, была включена в специальный перечень.
Вычет можно получить в течение года у работодателя по уведомлению или в 2023 году за 2022-ой через ИФНС по 3-НДФЛ.
Кстати, вернуть налог с 2022 года будет проще и быстрее.
О том, как меняется система возврата НДФЛ по соцвычета у работодателя, читайте здесь.
Вычет дадут на следующие услуги:
- по физподготовке и физическому развитию;
- по обеспечению участия в физкультурных мероприятиях;
- по разработке программ занятий физкультурой, тренировочных планов.
ВАЖНО!
«Клерк» набирает на обучение на онлайн-курсах повышения квалификации:
-
Управленческий учет
-
Страховые взносы
-
Исправление ошибок в учете
-
Защита при налоговых проверках
-
ФСБУ 5/2019
-
Договоры для бухгалтера
Выдаем удостоверение о повышении квалификации (заносится в госсреестр). Программы соответствуют профстандарту «Бухгалтер».