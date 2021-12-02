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💪 Стало известно, где за фитнес будут давать вычет по НДФЛ

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Рубрика Социальный вычет
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Минспорт опубликовал единый перечень физкультурно-спортивных организаций, при оплате услуг которых людям будут давать социальный вычет по НДФЛ.

В список вошли 3836 организаций и ИП, среди которых такие крупные сети, как «АЛЕКС ФИТНЕС», «КРОКУС ФИТНЕС», World Class и X-Fit.

Перечни сначала составлялись на региональном уровне, а уже потом Минспорт составил единый список и направил его в ФНС.

В 2022 году можно получать социальный налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги. Для его получения требуется, чтобы организация, предоставляющая такие услуги, была включена в специальный перечень.

Вычет можно получить в течение года у работодателя по уведомлению или в 2023 году за 2022-ой через ИФНС по 3-НДФЛ.

Кстати, вернуть налог с 2022 года будет проще и быстрее.

О том, как меняется система возврата НДФЛ по соцвычета у работодателя, читайте здесь.

Вычет дадут на следующие услуги:

  • по физподготовке и физическому развитию;
  • по обеспечению участия в физкультурных мероприятиях;
  • по разработке программ занятий физкультурой, тренировочных планов.

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