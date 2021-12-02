Форму СЗВ-СТАЖ надо будет заполнять по-новому

Изменили порядок заполнения формы СЗВ-СТАЖ с кодом «КВАЛИФ». Ввели новую категорию — «СТАЖ/ДОБРОВ/ПРАВООТН/ВОЕН/ПЕНС».

Опубликовано постановление правления ПФР от 06.09.2021 № 304п.

Это связано с изменениями в правилах подсчета пенсионного стажа.

В частности, теперь стаж работы для досрочной пенсии включают периоды обучения и допобразования, в том числе курсы повышения квалификации.

Поэтому меняется условие по указанию кода «КВАЛИФ» в форме СЗВ-СТАЖ. Этот код можно указывать вместе с кодами особых условий труда и условий досрочного назначения пенсии.

Код «ДЕТИ» можно указывать с одновременным указанием кода территориальных условий «СЕЛО».

Также вводится код категории застрахованного лица — «СТАЖ/ДОБРОВ/ПРАВООТН/ВОЕН/ПЕНС».

Он предназначен для адвокатов-бывших военных, вступивших в добровольные правоотношения по ОПС.

Сдать СЗВ-СТАЖ за 2021 год надо до 1 марта 2022 года.