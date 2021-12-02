В 2022 году ФСС будет автоматически удерживать алименты с больничных

Прямые выплаты больничных из ФСС в некоторых регионах начались очень давно, но процесс удержания алиментов с них до сих пор не налажен. В 2022 году все изменится!

ФСС будет получать информацию из службы приставов.

Это следует из правил, утвержденных постановлением Правительства № 2010 от 23.11.2021.

Там сказано, что в целях выплаты пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам ФСС вправе запросить: в ФССП — исполнительные документы о взыскании с пособия по временной нетрудоспособности.

То есть теперь ФСС будет сам запрашивать исполнительные листы.

Ранее в письме № 02-08-01/15-03-15268л от 14.01.2021 ФСС разъяснял, что для удержания алиментов с больничных копия исполнительного, выданного работодателю, не годится. Нужен оригинал, который передаст взыскатель или копия, которую передаст пристав.

При этом работодатель может оповестить ФСС об алиментах.

Но на деле такое оповещение бесполезно, рассказывают наши читатели. ФСС не реагирует на это и не удерживает алименты.

С 2022 года при назначении больничных ФСС будет оперативно запрашивать данные у разных госорганов в том числе в ФССП.

Так что проблема с алиментами, которая существует долгие годы, должна решиться.