Авиакомпания сама проверит сертификат о прививке после покупки билета. Но QR-код все равно будет нужен

QR-коды не будут проверять при продаже авиабилета, Минтранс предлагает их оставить только для регистрации на рейс.

При покупке авиабилета авиакомпания проверит, есть ли на Госуслугах сертификат о вакцинации у пассажира. Если его нет, пришлет уведомление, что его необходимо получить.

Если к моменту регистрации на рейс у пассажира сертификата не будет (и, само собой, QR-кода), авиаперевозчик будет вправе расторгнуть с ним договор, и вернуть полную стоимость билета в течение 30 дней.

Как пишут «Ведомости», со ссылкой на источник в министерстве, запрашивать данные о сертификате будет не сама авиакомпания, а провайдер ее системы бронирования. Примерно так же проверка будет проводиться, если пассажир купит билет не у самой авиакомпании, а у ее агента.

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