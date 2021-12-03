Что нужно сделать по должной осмотрительности, чтобы этого хватило суду? Подборка свежей практики

Налоговики требуют от компаний в рамках должной осмотрительности действия, на которые у них нет ресурсов. Суды же налоговикам объясняют, что нельзя это требовать от бизнеса, ему достаточно более простых действий.

Поделилась судебной практикой Ольга Сафонова, юрист АБ CTL.

«Суды встали на защиту налогоплательщиков и назидают налоговикам:

у компаний нет ресурсов налоговой — вызвать и допросить свидетеля, провести экспертизу подписи и пр.;

компания не обязана проверять расчеты контрагента с бюджетом;

компания не должна отслеживать нахождение партнеров по месту регистрации;

компания не вправе использовать меры налогового контроля».

«А вот что требуют суды, когда проверяют, соблюдала ли компания коммерческую осмотрительность:

запросила ли компания учредительные документы и выписку из ЕГРЮЛ контрагента;

проверила ли деловую репутацию (нет ли у поставщиков судебных дел или задолженности по исполнительному производству, применяла специальные сервисы (например, сервис ФНС), искала сведения в реестре недобросовестных поставщиков).

с помощью сервиса ФНС проанализировала сведения, внесенные в ЕГРЮЛ;

договоры аренды;

бухотчетность;

решения и приказы о назначении генерального директора;

паспорт генерального директора;

доверенности компания;

коммерческое предложение;

штатное расписание;

копии трудовых договоров;

банковские документы;

свидетельства о праве собственности.

Однако, если представленные контрагентом документы будут не заверены им должным образом, возможны риски. Если использовали только 1‒2 ресурса, суд может посчитать это неосмотрительностью».

А вот список судебных дел от юриста: