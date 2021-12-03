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Хотим ваши отзывы о Модульбанке: расскажите, как он вам

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Рубрика Банки
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Расскажите «Клерку» ваши впечатления о Модульбанке для нашего «Рейтинга компаний».

Банк специализируется на работе с малым бизнесом, даже разрабатывает для него бухгалтерские сервисы.

На «Клерке» у Модульбанка интересный блог. Вот парочка публикаций:

В Народном рейтинге на Банки.ру банк занимает 8-е место. Очень неплохо. Есть хорошие отзывы:

1

Есть недовольные:

2

Проблему в этом случае банк решил:

3

Если вы работали с Модульбанком — расскажите нам. Ждем ваши отзывы.

ВНИМАНИЕ!

15 декабря на «Клерке» стартует обучение на онлайн-курсе повышения квалификации для получения удостоверения, которое попадет в госреестр. Тема курса: управленческий учет.

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