Хотим ваши отзывы о Модульбанке: расскажите, как он вам

Расскажите «Клерку» ваши впечатления о Модульбанке для нашего «Рейтинга компаний».
Банк специализируется на работе с малым бизнесом, даже разрабатывает для него бухгалтерские сервисы.
На «Клерке» у Модульбанка интересный блог. Вот парочка публикаций:
- Как перепродавать дебиторку без рисков со стороны финмониторинга
- Как переводить десятки миллионов рублей на счета физлиц, не привлекая внимания финмониторинга и ЦБ?
В Народном рейтинге на Банки.ру банк занимает 8-е место. Очень неплохо. Есть хорошие отзывы:
Есть недовольные:
Проблему в этом случае банк решил:
Если вы работали с Модульбанком — расскажите нам. Ждем ваши отзывы.
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