Если бухгалтер работает за дворника, нужно допсоглашение к трудовому договору

Если начальство просит сотрудника поработать за отсутствующего коллегу, то это совмещение должностей и нужно заключать допсоглашение к трудовому договору. Даже если такая рокировка всего на 1 день.

Такое разъяснение дает Роструд, рассматривая ситуацию с совмещение работы бухгалтера и дворника.

Ситуация следующая: Дворник взял один день отпуска за свой счет. Директор попросил бухгалтера один день поработать дворником (помимо исполнения основных обязанностей) за дополнительную плату. Бухгалтер согласился.

В статье 60.2 ТК говорится, что с письменного согласия работника ему можно поручить выполнение дополнительной работы в течение рабочего дня за дополнительную оплату.

Но как оформить письменное согласие? Неужели, для того, чтобы работник один раз почистил двор от снега, необходимо заключать дополнительное соглашение?

Да, нужно, ответил Роструд.

А вы оформляете сотрудникам допсоглашения на совмещение с доплатой?