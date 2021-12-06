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Инспекторы очень хотят, чтобы самозанятые были работниками по трудовому

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Рубрика Самозанятые
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Налоговики периодически трясут компании, которые работают с самозанятыми. После каждой сдачи РСВ и 6-НДФЛ прилетают требования, а после вызывают на допросы. Суть претензий одна — почему самозанятые, а не работники по ТД.

Рассказал наш подписчик.

«Кому приходили требования страшные по самозанятым? На чем сердце успокоилось? Мне даже посчитали налоги на ЗП, по мнению налоговой. Которые они типа потеряли из-за моей безответственности».

В комментариях пишут, что приходили требования, а после ответов по ним — еще и вызовы в инспекцию. После всего пережитого отказываться работать с самозанятыми не стали.

Еще рекомендуем вам посмотреть запись вебинара «Как работать с самозанятыми и избежать проблем с налоговой».

А еще пишут, что каждый год прилетают требования, после каждой сдачи РСВ и 6-НДФЛ. Дают пакет документов, ходят на допросы, и дальше работают. Если что, готовы судиться с налоговиками.

А на вопрос, при чем тут самозанятые и РСВ, автор пишет, что «им не нравится, что этих фамилий там нет почему-то».

Само собой, не нравится. Им показатели свои нужно повышать, а как еще их повысить, как не за счет бизнеса?

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