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Для работы с электронными больничными не забудьте заключить соглашение с ФСС об обмене данными

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Рубрика Больничные
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Из ФСС бухгалтерам прилетает сообщение, что нужно соглашение об обмене сведениями об электронных листках нетрудоспособности. Типовой образец можете скачать у нас.

Спрашивает наш подписчик.

«Кто-нибудь сталкивался с такой ошибкой от ФСС? На звонки, зараза не отвечают, куда пробиться не знаю. Может было у кого такое? В интернете говорят, что можно не обращать внимания, ну а вдруг там что-нибудь такое важное. Или ногами топать придется?».

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Для работы с электронными больничными нужно заключить соглашение с ФСС, форму можно скачать во вложении. Судя по содержанию ошибки, проблема у автора именно в этом.

О других возможных проблемах с СЭДО можно почитать на сайте ФСС. Еще смотрите инструкцию от СБИС по работе с электронными больничными. А вот ссылка на горячие линии ФСС.

Кстати, после 1 января СБИС оставит поддержку оффлайн-версии программы. Хотя пользователи очень переживали, что оставят только онлайн-версию.

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