Сотрудник ОБЭП обещал занести взятку налоговику, а в итоге сел на три года

Таганрогский городской суд дал три года бывшему полицейскому. Он пообещал передать взятку 400 тыс. руб. налоговику, чтобы тот уменьшил недоимку по налогу на прибыль.

Сначала опер назвал сумму 400 тыс. руб., потом поднял ее до 500 тыс. руб.

Ему в итоге вменили ч. 5 ст. 291.1 УК (посредничество при передаче взятки). Суд дал ему три года в колонии общего режима, плюс запрет на работу в госорганах на три года, а кроме того, обязал выплатить штраф в 2,5 млн. руб.

Прокомментировала адвокат Виктория Шакина, управляющий партнер КА «Юрсити», к.ю.н.

«Что такое посредничество? Между сторонами, одна из которых взятку предлагает, а вторая готова взять, действует посредник, который ведет переговоры, передает деньги. Даже если человек просто пообещал поучаствовать посредником — уже уголовно наказуем.

Сама по себе статья очень суровая. Чаще всего она начинает работать с части третьей — передача в крупном размере, плюс группа лиц. Крупный размер (больше 150 тыс. руб.) присутствует, как правило, везде. А это уже до 10 лет лишения свободы, хотя иногда удается получать срок условно. Что характерно, меры пресечения по этой статье — домашний арест или заключение под стражу.

У этой статьи есть интересное примечание — если подозреваемый активно способствует раскрытию преступления, добровольно заявил, что является посредником, это может освободить от уголовной ответственности. Большинство коррупционных преступлений раскрывают благодаря именно этому примечанию».