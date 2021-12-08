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Если в нулевом РСВ нет кода НР, субсидию не дадут

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Рубрика РСВ
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Обсуждая отказы в субсидиях при отсутствии зарплаты у сотрудников, бухгалтеры обнаружили один нюанс Это графа 130 раздела 3 РСВ. Проверьте, что у вас там стоит.

Речь о категории застрахованного лица. Если ее не указать в отчете, то приходит отказ в субсидии за работников без этого года. Если указать НР, то есть шанс получить госпомощь.

Аналогичная история с льготными кредитами. Там нормы с категорией введи с 19 ноября 2021 года.

Порядком заполнения РСВ не предусмотрен код в строке 130 при нулевых начислениях. Там должен стоять прочерк.

Однако на деле, у каждого в отчете своя картина.

Мы решили провести опрос на тему заполнения строки 130. Приглашаем вас принять участие.

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