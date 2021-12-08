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Почему уже никому не интересен бухгалтер-расчетчик

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Рубрика Управленческий учет
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Желающих остаться в профессии много: бухгалтеров ждут времена жесткой конкуренции.

О перспективах рассуждает Татьяна Никанорова, генеральный директор компании «Профдело. Бухгалтерские услуги».

«В далеком-далеком 2003 году я пришла к нему и сказала:

  • Мне нравится твой сайт klerk.ru, Борис Мальцев, хочу стать у тебя экспертом по бухгалтерии.
  • Хорошо, Татьяна, будешь модератором форума!

Вот так я стала модератором самого первого, самого крупного на тот момент бухгалтерского форума Клерк.ру».

Она пишет, что проработала 10 лет, получила гигантский опыт в налогах, бухгалтерии и обрела хороших друзей.

«С тех пор и я уже давно больше чем бухгалтер, и „Клерк“ уже давно не только форум и вообще уже не форум. И экспертов выросло много (в том числе и на „Клерке“), 80% известных фамилий старше 35, которые вы знаете, скорее всего выходцы с „Клерка“».

Бухгалтеров все грозятся заменить роботами. Вон, пять лет назад обещали, что умрет профессия. А нет, живее всех живых, но сильно меняются компетенции. Никому не интересен бухгалтер-калькулятор, или бухгалтер-расчетчик, который скажет «это не я, это так программа считает».

Татьяна пишет, что ближайший тренд для развития бухгалтера — управленческий учет.

«Умение вести управленческий учет очень хорошо поднимает „ценник“ бухгалтера — можно находить более высокооплачиваемую работу хоть в штате, хоть на фрилансе. Пока лентяи, лежа на диване кричат „да что вы хотите за ваши нищенские 250К в месяц, чтобы я был и бухгалтером, и экономистом, и кадровиком и финансистом?“ вы можете смело работать за эти деньги на фултайме. А на фрилансе финдир на аутсорсинге стоит от 35000р в месяц за самый простейший УУ».

Так что пора учиться, и судя по тому, что желающих много, скоро возникнет конкуренция и среди тех, что управленку уже знает.

15 декабря на «Клерке» стартует онлайн-курс по управленческому учету. Осталось 7 дней и меньше 20 мест в потоке.

К ВАМ ИДУТ НАЛОГОВИКИ!

Редакция «Клерка» получила информацию от источников в ФНС о том, что в 2022 году налоговики начнут массово снимать расходы компаний.

Чтобы подготовить вас к непростому 2022 году, «Клерк» оперативно разработал уникальный курс по защите при налоговых проверках. Записаться и получить подарок.

В конце - удостоверение о повышении квалификации (с занесением в ФИС ФРДО). Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер».

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