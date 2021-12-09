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Как заполнить СЗВ-ТД, когда временный перевод стал постоянным: таблица

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Рубрика Отчетность в ПФР
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Для одной записи в ЭТК о превращении временного перевода в постоянный будет два документа-основания.

С 1 сентября 2021 года применяются новые правила заполнения бумажных трудовых книжек. По временному переводу записи не делают.

Но в случае признания временного перевода постоянным в бумажную трудовую книжку вносится следующая запись:

  • в графе 1 — порядковый номер записи;
  • в графе 2 — дата фактического начала исполнения работником обязанностей в связи с временным переводом;
  • в графе 3 — запись о переводе;
  • в графе 4 — дата и номер приказа о временном и постоянном переводе.
Все новые правила заполнения бумажных трудовых мы описывали здесь.

Эту ситуацию в форме СЗВ-ТД надо отразить так:

Графа

 Наименование графы

 Что надо указать

2

 Дата (число, месяц, год) приема, перевода, увольнения

 дату начала исполнения обязанностей в связи с временным переводом

 

3

 Сведения о приеме, переводе, увольнении

 ПЕРЕВОД

5

 Трудовая функция (должность, профессия, специальность, квалификация, конкретный вид поручаемой работы), структурное подразделение

 новую должность

8, 9, 10

 Основание

 реквизиты приказа о временном переводе и приказа о переводе на постоянной основе

1

То есть для одной записи будет два приказа.

Это нормально, сообщает ПФР в письме № ЕК-08-24/22639 от 04.10.2021.

Электронный формат СЗВ-ТД позволяет проделать такое.

При этом ошибок при сдаче СЗВ-ТД в случае заполнения в блоке «Основание» двух приказов не возникает, уверяет ПФР.

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