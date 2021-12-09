Как заполнить СЗВ-ТД, когда временный перевод стал постоянным: таблица

Для одной записи в ЭТК о превращении временного перевода в постоянный будет два документа-основания.
С 1 сентября 2021 года применяются новые правила заполнения бумажных трудовых книжек. По временному переводу записи не делают.
Но в случае признания временного перевода постоянным в бумажную трудовую книжку вносится следующая запись:Все новые правила заполнения бумажных трудовых мы описывали здесь.
- в графе 1 — порядковый номер записи;
- в графе 2 — дата фактического начала исполнения работником обязанностей в связи с временным переводом;
- в графе 3 — запись о переводе;
- в графе 4 — дата и номер приказа о временном и постоянном переводе.
Эту ситуацию в форме СЗВ-ТД надо отразить так:
|Графа
|Наименование графы
|Что надо указать
|2
|Дата (число, месяц, год) приема, перевода, увольнения
|
дату начала исполнения обязанностей в связи с временным переводом
|3
|Сведения о приеме, переводе, увольнении
|ПЕРЕВОД
|5
|Трудовая функция (должность, профессия, специальность, квалификация, конкретный вид поручаемой работы), структурное подразделение
|новую должность
|8, 9, 10
|Основание
|реквизиты приказа о временном переводе и приказа о переводе на постоянной основе
То есть для одной записи будет два приказа.Это нормально, сообщает ПФР в письме № ЕК-08-24/22639 от 04.10.2021.
Электронный формат СЗВ-ТД позволяет проделать такое.
При этом ошибок при сдаче СЗВ-ТД в случае заполнения в блоке «Основание» двух приказов не возникает, уверяет ПФР.
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