Как заполнить СЗВ-ТД, когда временный перевод стал постоянным: таблица

Для одной записи в ЭТК о превращении временного перевода в постоянный будет два документа-основания.

С 1 сентября 2021 года применяются новые правила заполнения бумажных трудовых книжек. По временному переводу записи не делают.

Но в случае признания временного перевода постоянным в бумажную трудовую книжку вносится следующая запись: в графе 1 — порядковый номер записи;

в графе 2 — дата фактического начала исполнения работником обязанностей в связи с временным переводом ;

; в графе 3 — запись о переводе;

в графе 4 — дата и номер приказа о временном и постоянном переводе.

Все новые правила заполнения бумажных трудовых мы описывали здесь

Эту ситуацию в форме СЗВ-ТД надо отразить так:

Графа Наименование графы Что надо указать 2 Дата (число, месяц, год) приема, перевода, увольнения дату начала исполнения обязанностей в связи с временным переводом 3 Сведения о приеме, переводе, увольнении ПЕРЕВОД 5 Трудовая функция (должность, профессия, специальность, квалификация, конкретный вид поручаемой работы), структурное подразделение новую должность 8, 9, 10 Основание реквизиты приказа о временном переводе и приказа о переводе на постоянной основе

То есть для одной записи будет два приказа.

Электронный формат СЗВ-ТД позволяет проделать такое.

При этом ошибок при сдаче СЗВ-ТД в случае заполнения в блоке «Основание» двух приказов не возникает, уверяет ПФР.