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Лайфхак от бухгалтеров, когда требуют копию паспорта: перечеркните ее

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Рубрика Самозанятые
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Бухгалтеры не советуют самозанятым (да и вообще всем) давать копию своего паспорта заказчику при заключении договора. А если и давать — то замазать подпись, а саму копию ручкой перечеркнуть.

Спрашивает наш подписчик.

«Самозанятый заключает договор на оказание услуг. Бухгалтерия со стороны заказчика требует, помимо договора и справки подтверждения статуса самозанятого, копию ИНН, плюс копию двух страниц паспорта. Им, дескать, нужно для отчёта в налоговую. Насколько я понимаю, для оплаты достаточно договора, в котором будут паспортные данные.

Вопрос: насколько действительно необходимо копия паспорта? И если нет, можно ли как-то мотивировать отказ?».

О договорной работе можно подробно узнать из авторского курса «Что бухгалтеру надо знать про работу с договорами».

В комментариях пишут, что достаточно ИНН, а там пусть сами проверяют на сайте налоговой. Да, в договоре паспортные данные указывают, но работать с самозанятым можно и без договора, главное чек с него взять. А с копией паспорта надо бы дополнительное соглашение о передаче и хранении персданных тогда нужно.

А если копию паспорта все-таки решили дать, то бухгалтеры советуют косой чертой ее перечеркивать шариковой ручкой. И написать на ней, для чего дается. Ну и подпись замазать. А то потом трудно доказать, что микрокредит вы не брали.

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