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Бизнес послушался налоговиков и на рынках стало больше ИП и ККТ

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Рубрика Онлайн-кассы
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В этом году ФНС запустила отраслевой проект по контролю за ККТ на розничных рынках. К концу году налоговики хвастаются результатом — рыночный бизнес активно регистрирует ККТ.

Более чем в 2 раза увеличилось количество ККТ на рынках. Выручка, пробитая через кассу, выросла в 2,5 раза.

Кроме того, на 21 % стало больше ИП и юрлиц, которые ведут деятельность на рынках.

В ФНС подчеркнули, что упор был сделан не на проверки, а на разъяснительную работу. То есть налоговики убедили бизнес не нарушать.

В скором времени на рынках будет еще больше ККТ. В Госдуму внесен законопроект, который существенно сокращает случаи работы без ККТ.

Торговать продуктами без кассы смогут только компании и ИП на ЕСХН с площадью торгового места до 15 кв. м.

Следить за порядком с ККТ будет администрация рынка. Ей придется раз в месяц проверять, зарегистрирована ли ККТ у арендатора и какой режим налогообложения у арендатора.

Продавцов без ККТ к работе не допустят, договор аренды с ними расторгнут.

Если рынок будет плохо контролировать бизнесменов, ему прилетит штраф — до 1,2 млн. рублей.

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Редакция «Клерка» получила информацию от источников в ФНС о том, что в 2022 году налоговики начнут массово снимать расходы компаний.

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