При торговле на розничных рынках обяжут применять ККТ

Перепишут норму закона № 54-ФЗ, которая сейчас разрешает торговать на розничных рынках без ККТ.
В Госдуму внесли правительственный законопроект.
Сейчас на рынках можно торговать с открытых прилавков без применения кассы. Но есть перечень непродовольственных товаров, которые надо продавать только с ККТ. Это, например, ковры, кожаные вещи, мебель.
В новой редакции 54-ФЗ этой нормы не будет.
При этом фирмы и ИП на ЕСХН смогут торговать без ККТ, если площадь торгового места меньше 15 кв. м.
Как сообщается в пояснительной записке, это сделано для борьбы с серым импортом, так как его часто продают на рынках без ККТ.
Будет еще одно нововведение. Администрация рынка должна будет контролировать применении ККТ арендаторами.
Управляющие рынками компании получат доступ к данным о регистрации ККТ и о системе налогообложения арендаторов.
Проверять эти данные они будут ежемесячно.
Если у торговцев нет ККТ, договор аренды с ними расторгнут.
Есть еще один законопроект. Он предусматривает штрафы для рынков до 1,2 млн рублей за продавцов без ККТ.
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