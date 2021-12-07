При торговле на розничных рынках обяжут применять ККТ

Перепишут норму закона № 54-ФЗ, которая сейчас разрешает торговать на розничных рынках без ККТ.

В Госдуму внесли правительственный законопроект.

Сейчас на рынках можно торговать с открытых прилавков без применения кассы. Но есть перечень непродовольственных товаров, которые надо продавать только с ККТ. Это, например, ковры, кожаные вещи, мебель.

В новой редакции 54-ФЗ этой нормы не будет.

При этом фирмы и ИП на ЕСХН смогут торговать без ККТ, если площадь торгового места меньше 15 кв. м.

Как сообщается в пояснительной записке, это сделано для борьбы с серым импортом, так как его часто продают на рынках без ККТ.

Будет еще одно нововведение. Администрация рынка должна будет контролировать применении ККТ арендаторами.

Управляющие рынками компании получат доступ к данным о регистрации ККТ и о системе налогообложения арендаторов.

Проверять эти данные они будут ежемесячно.

Если у торговцев нет ККТ, договор аренды с ними расторгнут.

Есть еще один законопроект. Он предусматривает штрафы для рынков до 1,2 млн рублей за продавцов без ККТ.