Льгота по НДФЛ для семей с детьми при продаже квартир действует только с 2021 года

Если семья с двумя детьми в прошлом году продавала квартиру, освободиться от НДФЛ задним числом не получится. Налог за 2020 год никто не вернет.

Федеральным законом № 382-ФЗ от 29.11.2021 внесли поправки в статью 217 НК по освобождению от НДФЛ с продажи квартир семей с 2 детьми независимо от срока владения. Правило работает при улучшении жилищных условий.

О нюансах этого освобождения мы писали тут.

В законе сказано, что эта норма применяется к доходам, полученным с 2021 года.

В отношении доходов, полученных до 2021 года, эти поправки не применяются, сообщает Минфин в письме от 26.11.2021 № 03-04-09/95665.