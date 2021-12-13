👶 Детей не будут штрафовать за несдачу 3-НДФЛ

Если вы продали квартиру в этом году и до 30 апреля 2022 года не сдадите 3-НДФЛ и не уплатите налог, прилетит штраф. Но штрафы действуют только для лиц старше 16 лет. Детей до 16 лет штрафовать нельзя, заявили в ФНС.
Разъяснения даны в письме № ЕА-4-15/16364@ от 24.11.2021. Его должны в обязательном порядке применять все налоговики.
В этом документе рассмотрены два вида штрафов для физлиц по НДФЛ.
Статья НК
Вид нарушения
Штраф
Пункт 1 статьи 119 НК
Несвоевременная сдача 3-НДФЛ
5 % от неуплаченной суммы налога за каждый полный или неполный месяц;
но не более 30 %:
и не менее 1 000 руб.
Пункт 1 статьи 122 НК
Неуплата НДФЛ из-за занижения налоговой базы
20 % от суммы налога
Для подсчета месяцев для штрафа по ст. 119 НК точкой отсчета будет 30 апреля, так как это крайний срок сдачи декларации 3-НДФЛ. Со следующего рабочего дня уже начинается правонарушение.
Это будет начальная дата. А какая будет конечной, если декларация так и не сдана? Четкого ответа на этот вопрос в НК нет.
ФНС заявляет, что считать месяцы просрочки надо с 30 апреля до даты составления акта проверки.
Все это касается взрослых налогоплательщиков. А если родители не сдали 3-НДФЛ от имени ребенка?
В этом случае привлечь к ответственности детей младше 16 лет нельзя (п. 2 ст. 107 НК).
Привлечь к ответственности родителей тоже нельзя, потому что НК такой нормы не содержит.
В итоге по нарушению ребенка налоговики вынесут решение об отказе в привлечении к налоговой ответственности (как по ст. 119, так и по ст. 122 НК).
Но налог все равно начислят. Платить его придется родителям.
Даже если не сдать 3-НДФЛ, налоговики все сами выяснят и начислят НДФЛ и штраф.
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