❗ Налоговики будут штрафовать на 5 000 рублей физлиц, которые не отправят пояснения по несданной 3-НДФЛ

С 2021 года налоговики начали камералить доходы людей от продажи имущества при несданной 3-НДФЛ. В ходе проверки у людей запрашивают пояснения. Если не ответите на них за 5 дней — получите штраф.

Штраф в 5 000 рублей будет по пункту 1 статьи 129.1 НК за несообщение налоговикам запрашиваемых сведений или передача их с опозданием.

Однако есть еще один штраф — по пункту 1 статьи 126 НК за непредставление налоговикам(по 200 руб. за каждый такой документ). Эта статья не применяется, если запрашивают пояснения, а не документы.

Значит физлиц надо штрафовать по статье 129.1 НК на 5 тысяч, делает вывод ФНС в письме № ЕА-4-15/16364@ от 24.11.2021.

На самом деле со штрафом по этой норме

Проверки доходов без декларации идут по пункту 1.2 статьи 88 НК .

Штраф по статье 129.1 НК положен, в том числе, за непредставление сведений по пункту 3 статьи 88 НК .

ФНС рассуждает так:

— Да, разные пункты статьи 88, ну и что. В статье 129.1 НК нет закрытого перечня случаев по пояснениям. Да, там указаны пояснения по п.3 ст. 88 НК. В том числе. Это не повод увиливать от штрафа, если вы не сдали пояснения по п. 1.2 статьи 88 НК.

В общем, ФНС считает, что случай с пояснениями по п.1.2 ст. 88 по умолчанию входит в нарушения по ст. 129.1 НК, хотя об этом в данной статье ничего не сказано.

Штраф 5 000 будет. На этом точка.

Это письмо. ФНС просит довести его до всех налоговых инспекций.

Это только один из штрафов. Будет еще два:

за несдачу 3-НДФЛ;

за неуплату НДФЛ.

Об этих штрафах читайте здесь