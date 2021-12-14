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😨 Московские бизнесмены в шоке от стоимости патентов на 2022 год

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Рубрика ПСН
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Предприниматели Москвы начали оформлять новые патенты на 2022 год и потеряли дар речи, увидев их стоимость. ИП надеются, что это какая-то ошибка. Но никакой ошибки нет.

Своим недоумением поделился участник нашего форума в теме «Увеличили налоги в 2 раза или ошибка?».

Он оформил патент на первое полугодие 2022 года по рознице. В 2021 году такой патент обошелся ему в 81 тыс. рублей. А налог за аналогичный период 2022 года — 161 тыс.

Потенциально возможный доход вырос с 2,7 млн до 5,4 млн рублей.

Надеюсь, что это ошибка.

Не могли же они в 2 раза поднять налоги!?

— спрашивает наш читатель

Но увы, это не ошибка. Недавно в Москве приняли закон (№ 32 от 24.11.2021) об увеличении налога по ПСНв два раза.

Этот бизнесмен — не единственный, кто не знал о таком новогоднем подарке властей и был обескуражен, получив документ из ИФНС.

Аналогичной историей поделилась наша подписчица в Фейсбуке.

Мы получили патент, увидели сумму налога и написали заявление на прекращение.

— пишет бухгалтер

Не исключено, что многим московским ИП теперь будет выгоднее применять УСН, чем ПСН.

Имейте в виду, что ИП, получивший патент, вправе до даты начала его действия отказаться от него. Для этого надо уведомить ИФНС в произвольной форме. Такое разъяснение дает ФНС в письме № СД-4-3/16553@ от 26.11.2021.

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