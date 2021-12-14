Бывший гендир не может оспорить результаты налоговой проверки, даже если это грозит ему уголовкой и субсидиаркой

Он пытался оспорить решение по выездной проверке, потому что новый директор и учредитель на связь не выходит. Но суд согласился с налоговиками: у бывшего директора на это нет полномочий.

Дело № А17-3111/2021, решение можно скачать во вложении.

Налоговики провели выездную проверку в компании и доначислили около 15 млн руб. Оспаривать решение взялся бывший директор и учредитель компании, поскольку он единолично руководил этим бизнесом в проверяемый период. Новый собственник и руководитель после продажи компании пропал со связи.

А кроме того, по нему в Следственном комитете начали проверку, не было ли в действиях бывшего директора состава преступления по неуплате налогов (ст. 199 УК).

Сначала бывший гендир обратился с жалобой в УФНС, но там ему отказали, пояснив, что бывший директор жаловаться не в полномочиях.

Тогда он обратился в суд, но и в суде указали, что бывший директор не вправе обращаться от лица компании, потому что он бывший. На данный момент подана апелляция, заседание будет в январе.

Дело прокомментировал Вячеслав Василевский, налоговый адвокат, соучредитель группы компаний «Прометей».

«Налогоплательщик вправе обжаловать ненормативные акты инспекции, действия или бездействие ее должностных лиц, если они нарушают его права (подп. 12 п. 1 ст. 21, ст. 137 НК). Однако из системного толкования статей 11 и 19 НК проверку провели в отношении юридического лица.

Выходит, что решение налоговиков не затрагивает права и законные интересы бывшего учредителя и руководителя общества, не возлагает на него какие-либо обязанности, не содержит выводов относительно наличия налогового правонарушения в действиях гражданина либо ИП. Соответственно, нет оснований считать, что его права были как-то нарушены.

Тогда как в суд может обратиться лишь тот, чьи права и законные интересы непосредственно затрагиваются оспариваемым актом (определения Верховного суда от 13.09.2018 № 305-КГ18-14400, от 16.11.2018 № 301-КГ18-18707, от 16.05.2017 № 305-КГ17-5601, от 07.11.2017 № 306-КГ17-15635)».