Бухгалтеры не боятся показывать убытки по компании налоговикам

Да, те могут потребовать пояснений, но уже все привыкли отписываться по шаблону. Главное, чтобы директор и учредитель были согласны, их в инспекцию могут вызвать.
Спрашивает наш подписчик.
«Есть ООО, в этом году деятельность не велась. Соответственно за 9 мес. все сдано „нулевое“. Ожидали выручку в 4 квартале. Но — не случилось. За год хочется подать декларацию по налогу на прибыль с убытком (комиссия банка и разовые услуги).
ИФНС будет придираться к тому, что и комиссия и разовые услуги были ежеквартально, а показаны только в годовой декларации?».
В комментариях пишут, что убыток налоговикам показывать нежелательно — будут придираться и требовать пояснений. Хотя кто-то к этому относится философски:
«Ну убыток. Ну пришлют требование о пояснениях. Ну представите. Мы вот по жизни убыточны, после каждой декларации в ответ на требование шлем пояснения по шаблону».
Автор готова показать убытки, учредители с этим согласны. Но главный вопрос — как налоговики отреагируют, что 9 месяцев были нулевки, а за год — убытки. На что советуют все объяснить компьютерным сбоем.
Подытожим таким советом:
«Убытки за счет РКО, накопленные — не сильный грех. Идеально — уточненки за 3 квартала и годовая по итогу».
Главное, согласовать это с директором, учредителем. Их налоговики могут в инспекцию вызвать пояснять по убыткам.
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