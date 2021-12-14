Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Рубрика развивается при поддержке

Спонсор рубрики

Клерк.ру
120 часов повышения квалификации по теме «Управленческий учет»

Бухгалтеры не боятся показывать убытки по компании налоговикам

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Бухгалтерия
Версия для печати

Да, те могут потребовать пояснений, но уже все привыкли отписываться по шаблону. Главное, чтобы директор и учредитель были согласны, их в инспекцию могут вызвать.

Спрашивает наш подписчик.

«Есть ООО, в этом году деятельность не велась. Соответственно за 9 мес. все сдано „нулевое“. Ожидали выручку в 4 квартале. Но — не случилось. За год хочется подать декларацию по налогу на прибыль с убытком (комиссия банка и разовые услуги).

ИФНС будет придираться к тому, что и комиссия и разовые услуги были ежеквартально, а показаны только в годовой декларации?».

О самых основах учета и налогов можно узнать из авторского курса «Учет для начинающих: основы бухучета и налогов для предпринимателей, директоров и бухгалтеров».

В комментариях пишут, что убыток налоговикам показывать нежелательно — будут придираться и требовать пояснений. Хотя кто-то к этому относится философски:

«Ну убыток. Ну пришлют требование о пояснениях. Ну представите. Мы вот по жизни убыточны, после каждой декларации в ответ на требование шлем пояснения по шаблону».

Автор готова показать убытки, учредители с этим согласны. Но главный вопрос — как налоговики отреагируют, что 9 месяцев были нулевки, а за год — убытки. На что советуют все объяснить компьютерным сбоем.

Подытожим таким советом:

«Убытки за счет РКО, накопленные — не сильный грех. Идеально — уточненки за 3 квартала и годовая по итогу».

Главное, согласовать это с директором, учредителем. Их налоговики могут в инспекцию вызвать пояснять по убыткам.

ВНИМАНИЕ!

Завтра на «Клерке» стартует обучение на онлайн-курсе повышения квалификации для получения удостоверения, которое попадет в госреестр. Тема курса: управленческий учет.

  • Длительность 120 часов за 1 месяц
  • Ваше удостоверение  в реестре Рособрнадзора  (ФИС ФРДО)
  • Выдаем Удостоверение  о повышении квалификации
  • Курс соответствует профстандарту  «Бухгалтер»

Повысьте свою ценность как специалиста в глазах директора. Смотреть полную программу

Подборка полезных мероприятий

Разместить
120 часов повышения квалификации по теме «Управленческий учет»