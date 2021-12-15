Базу вакансий «Работа в России» приспособят под кадровый ЭДО

Создается единая цифровая платформа в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России». Ее оператором будет Роструд.
На федеральном портале опубликован проект Минтруда.
Платформа будет решать следующие задачи:
Единая цифровая платформа создается для решения следующих задач:Интернет-портал «Работа в России» действует уже давно. Он станет подсистемой для Единой цифровой платформы чрез которую будет происходить доступ к единой платформе.
- содействие занятости населения (вакансии и резюме);
- оказание услуг по содействию занятости в электронном виде;
- создание, использование и хранение электронных документов, связанных с работой;
- формирование аналитической информации о трудоустройстве граждан.
Еще одна подсистема новой «Работы в России» — «Электронный кадровый документооборот». В ней будет происходить создание, подписание, использование и хранение электронных кадровых документов.У работодателей и сотрудников (а также соискателей) будет свой лиичный кабинет на платформе.
Сотрудники смогут выгружать оттуда кадровые документы. В системе будет фиксироваться факт получения документов как работником, так и работодателем.
Работодатели через новую платформу смогут:
- размещать вакансии;
- работать с электронными кадровыми документами;
- сообщать о ликвидации, сокращении штата, введении неполного времени.
Передача вышеназванной информации предусмотрена законом о занятости. С 2022 заработает норма, обязывающая передавать эти сведения электронно, если в компании численность более 25 человек.
Порядок передачи таких сведений разработает Минтруд.
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