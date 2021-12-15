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Базу вакансий «Работа в России» приспособят под кадровый ЭДО

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Рубрика Кадровый учет
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Создается единая цифровая платформа в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России». Ее оператором будет Роструд.

На федеральном портале опубликован проект Минтруда.

Платформа будет решать следующие задачи:

Единая цифровая платформа создается для решения следующих задач:

  • содействие занятости населения (вакансии и резюме);
  • оказание услуг по содействию занятости в электронном виде;
  • создание, использование и хранение электронных документов, связанных с работой;
  • формирование аналитической информации о трудоустройстве граждан.
Интернет-портал «Работа в России» действует уже давно. Он станет подсистемой для Единой цифровой платформы чрез которую будет происходить доступ к единой платформе.

Еще одна подсистема новой «Работы в России» — «Электронный кадровый документооборот». В ней будет происходить создание, подписание, использование и хранение электронных кадровых документов.

У работодателей и сотрудников (а также соискателей) будет свой лиичный кабинет на платформе.

Сотрудники смогут выгружать оттуда кадровые документы. В системе будет фиксироваться факт получения документов как работником, так и работодателем.

Работодатели через новую платформу смогут:

  • размещать вакансии;
  • работать с электронными кадровыми документами;
  • сообщать о ликвидации, сокращении штата, введении неполного времени.
Если работодатель регистрируется в личном кабинете и не размещает никаких вакансий, будет автоматически считаться, что он оповестил ЦЗН об отсутствии у него вакансий.

Передача вышеназванной информации предусмотрена законом о занятости. С 2022 заработает норма, обязывающая передавать эти сведения электронно, если в компании численность более 25 человек.

Порядок передачи таких сведений разработает Минтруд.

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