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Общепит не будет платить НДС, даже если идет перепродажа чужой еды

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Рубрика НДС
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С 2022 года компании общепита освобождены от НДС при соблюдении ряда условий. Если точка общепита приобретает готовую продукцию на стороне и кормит ей людей, то для нее льгота по НДС тоже действует.

Об этом сообщает Минфин в письме от 25.11.2021 № 03-07-07/95283.

Условия для освобождения от НДС следующие:

  • выручка до 2 млрд руб. за прошлый год;
  • доходы от общепита не менее 70 %;
  • средняя зарплата сотрудников не ниже средней по отрасли в регионе.

Последнее условие заработает с 2024 года.

Освобождение могут получить:

  • рестораны;
  • кафе;
  • бары;
  • предприятия быстрого обслуживания;
  • буфеты;
  • кафетерии;
  • столовые;
  • закусочные;
  • иные аналогичные объекты общепита.

Льгота также работает при выездном обслуживании.

Минфин пояснил, что по ГОСТу услуга общепита — это удовлетворение потребностей потребителя:

  • в продукции общепита;
  • в создании условий для реализации и потребления продукции общепита и покупных товаров;
  • в проведении досуга;
  • в других дополнительных услугах.

Организация, приобретающая у третьих лиц продукцию общепита, при реализации ее физлицам через вышепоименованные объекты общественного питания, вправе с 1 января 2022 года не платить НДС, сообщает Минфин.

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