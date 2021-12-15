Общепит не будет платить НДС, даже если идет перепродажа чужой еды

С 2022 года компании общепита освобождены от НДС при соблюдении ряда условий. Если точка общепита приобретает готовую продукцию на стороне и кормит ей людей, то для нее льгота по НДС тоже действует.
Об этом сообщает Минфин в письме от 25.11.2021 № 03-07-07/95283.
Условия для освобождения от НДС следующие:
- выручка до 2 млрд руб. за прошлый год;
- доходы от общепита не менее 70 %;
- средняя зарплата сотрудников не ниже средней по отрасли в регионе.
Последнее условие заработает с 2024 года.
Освобождение могут получить:
- рестораны;
- кафе;
- бары;
- предприятия быстрого обслуживания;
- буфеты;
- кафетерии;
- столовые;
- закусочные;
- иные аналогичные объекты общепита.
Льгота также работает при выездном обслуживании.
Минфин пояснил, что по ГОСТу услуга общепита — это удовлетворение потребностей потребителя:
- в продукции общепита;
- в создании условий для реализации и потребления продукции общепита и покупных товаров;
- в проведении досуга;
- в других дополнительных услугах.
Организация, приобретающая у третьих лиц продукцию общепита, при реализации ее физлицам через вышепоименованные объекты общественного питания, вправе с 1 января 2022 года не платить НДС, сообщает Минфин.
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