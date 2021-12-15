Общепит не будет платить НДС, даже если идет перепродажа чужой еды

С 2022 года компании общепита освобождены от НДС при соблюдении ряда условий. Если точка общепита приобретает готовую продукцию на стороне и кормит ей людей, то для нее льгота по НДС тоже действует.

Об этом сообщает Минфин в письме от 25.11.2021 № 03-07-07/95283.

Условия для освобождения от НДС следующие: выручка до 2 млрд руб. за прошлый год;

доходы от общепита не менее 70 %;

средняя зарплата сотрудников не ниже средней по отрасли в регионе.

Последнее условие заработает с 2024 года.

Освобождение могут получить: рестораны;

кафе;

бары;

предприятия быстрого обслуживания;

буфеты;

кафетерии;

столовые;

закусочные;

иные аналогичные объекты общепита.

Льгота также работает при выездном обслуживании.

Минфин пояснил, что по ГОСТу услуга общепита — это удовлетворение потребностей потребителя:

в продукции общепита;

в создании условий для реализации и потребления продукции общепита и покупных товаров;

в проведении досуга;

в других дополнительных услугах.

Организация, приобретающая у третьих лиц продукцию общепита, при реализации ее физлицам через вышепоименованные объекты общественного питания, вправе с 1 января 2022 года не платить НДС, сообщает Минфин.