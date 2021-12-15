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Кто пользовался сервисом БиржаАутсорсинга.рф? Напишите свое мнение

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Кадры
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«Клерку» нужны ваши комментарии о сервисе «БиржаАутсорсинга.рф» для «Рейтинга компаний».

«БиржаАутсорсинга.рф» — это онлайн-площадка для корпоративных заказчиков и самозанятых исполнителей.

Компания ведет блог на «Клерке», вот последние посты:

Мы пытались найти отзывы о сервисе в интернете, но их там нет. А значит, на «Клерке» они буду особенно ценны. Потому, просим вас, если пользовались с сервисом — напишите, пожалуйста, свое впечатление.

Ждем ваши отзывы.

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Завтра на «Клерке» стартует обучение на онлайн-курсе повышения квалификации для получения удостоверения, которое попадет в госреестр. Тема курса: управленческий учет.

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