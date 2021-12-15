Кто пользовался сервисом БиржаАутсорсинга.рф? Напишите свое мнение

«Клерку» нужны ваши комментарии о сервисе «БиржаАутсорсинга.рф» для «Рейтинга компаний».
«БиржаАутсорсинга.рф» — это онлайн-площадка для корпоративных заказчиков и самозанятых исполнителей.
Компания ведет блог на «Клерке», вот последние посты:
- Экономика с приставкой «гиг»: почему самозанятость стала трендом?
- Виды господдержки самозанятых в 2021 году: какие удочки можно получить, чтобы самостоятельно поймать крупную рыбу.
- Не Бермудский треугольник: ФНС, компании-заказчики и исполнители — их бывшие сотрудники.
Мы пытались найти отзывы о сервисе в интернете, но их там нет. А значит, на «Клерке» они буду особенно ценны. Потому, просим вас, если пользовались с сервисом — напишите, пожалуйста, свое впечатление.
Ждем ваши отзывы.
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