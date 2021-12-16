Работники с высокими зарплатами реже идут в отпуск. И чаще подвержены стрессу и выгоранию

Люди с зарплатой свыше 80 тыс. рублей реже отгуливают положенный им отпуск, чем те, чей доход ниже 50 тыс. рублей. Однако полноценный отдых нужен всем, считает эксперт.

К таким результатам пришел сервис SuperJob, опросив 1000 работодателей и 1600 работников.

Прокомментировала Елена Хлевная, основатель EiLab — компании-разработчика цифровой платформы WAY2WEI

«Я не думаю, что те, кто больше зарабатывает, меньше устают. Скорее, они больше вовлечены в работу, выполняют ее с большим интересом и удовольствием.

Возможно, в данной ситуации играет важную роль такая эмоция, как тревога. Сотрудники переживают за результат и не очень хорошо могут с этой тревогой взаимодействовать. Они переживают, что если надолго оставят свои рабочие места, то последствия разрешать им придется достаточно долгое время. Поэтому они предпочитают отдыхать «короткими перебежками» и полноценный отпуск, как таковой, не выбирают.

Такие люди очень подвержены стрессу и эмоциональному выгоранию. Сотрудники настолько эмоционально вовлечены в рабочий процесс, что им необходимо проводить некоторые мероприятия по профилактике стресса. Для работодателей это самая выгодная часть работников».