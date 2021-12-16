🙅 Бухгалтеры составили список профессиональных «никогда не!»

Например, фрилансерам не начинать работу без согласования цены. А еще не работать с друзьями и родственниками. Впрочем, по этому «постулату» мнения разделились.

Рассказал наш подписчик.

«Бухгалтерские „никогда“:

не консультируйся по налогам в налоговой;

не сдавай единую упрощенную декларацию;

не используй единый налоговый платеж.

Последнее — из свеженького. Что я забыл?».

В комментариях список существенно добавили:

«не используй других программ, кроме священной желтой»;

«не работай с друзьями, родственниками и их друзьями»;

«не верь словам „они по почте документ потом пришлют“»;

«на фрилансе никогда не начинай работы, не договорившись о цене»;

«проверяй постоянно выписку и контрагентов»;

«ничего не подписывай».

По поводу друзей и родственников небольшой спор был — кто-то считает, что вполне можно работать. Но у всех друзья и родственники разные, и «тыжбухгалтер», наверное, звучит там часто.

Коллеги, а чем еще список можно дополнить? Пишите в комментариях.