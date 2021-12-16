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🙅 Бухгалтеры составили список профессиональных «никогда не!»

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Рубрика Бухгалтеры
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Например, фрилансерам не начинать работу без согласования цены. А еще не работать с друзьями и родственниками. Впрочем, по этому «постулату» мнения разделились.

Рассказал наш подписчик.

«Бухгалтерские „никогда“:

  • не консультируйся по налогам в налоговой;
  • не сдавай единую упрощенную декларацию;
  • не используй единый налоговый платеж.
Последнее — из свеженького. Что я забыл?».

В комментариях список существенно добавили:

  • «не используй других программ, кроме священной желтой»;
  • «не работай с друзьями, родственниками и их друзьями»;
  • «не верь словам „они по почте документ потом пришлют“»;
  • «на фрилансе никогда не начинай работы, не договорившись о цене»;
  • «проверяй постоянно выписку и контрагентов»;
  • «ничего не подписывай».
По поводу друзей и родственников небольшой спор был — кто-то считает, что вполне можно работать. Но у всех друзья и родственники разные, и «тыжбухгалтер», наверное, звучит там часто.

Коллеги, а чем еще список можно дополнить? Пишите в комментариях.

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