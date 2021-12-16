🙅 Бухгалтеры составили список профессиональных «никогда не!»

Например, фрилансерам не начинать работу без согласования цены. А еще не работать с друзьями и родственниками. Впрочем, по этому «постулату» мнения разделились.
Рассказал наш подписчик.
«Бухгалтерские „никогда“:
- не консультируйся по налогам в налоговой;
- не сдавай единую упрощенную декларацию;
- не используй единый налоговый платеж.
В комментариях список существенно добавили:
- «не используй других программ, кроме священной желтой»;
- «не работай с друзьями, родственниками и их друзьями»;
- «не верь словам „они по почте документ потом пришлют“»;
- «на фрилансе никогда не начинай работы, не договорившись о цене»;
- «проверяй постоянно выписку и контрагентов»;
- «ничего не подписывай».
Коллеги, а чем еще список можно дополнить? Пишите в комментариях.
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