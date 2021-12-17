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Компании отказали в вычетах на 6,4 млн руб., потому что иностранный контрагент на момент сделки не существовал. Но суды это не убедило

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Рубрика НДС
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Суды смотрели на реальность сделки. Лес отгружен, за него заплатили, на вычет все документы подали. То, что налоговики узнали о зарубежном контрагенте суды отмели, потому что ответы не легализовали в установленном порядке.

Дело № А06-1009/2018, определение кассации можно скачать во вложении. Оно не новое, но очень примечательное.

Налоговики отказали компании в вычете по НДС на сумму 6 432 240 руб. И заодно назначили штраф 136 431 руб. 80 коп. за нарушение налогового правонарушения по п. 1 ст. 119 НК. Плюс пени 87 718 руб. 06 коп. и доначислили НДС в сумме 682 159 руб.

Компания выиграла дело в трех инстанциях. Но само дело можно назвать курьезным. Контракт был с иранской компанией, по которой деньги платил партнер из Великобритании. А его еще до сделки вычеркнули из реестра.

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Вот что рассказал об этом деле подписчик.

«Налоговая пыталась оспорить реальность сделки с необычным аргументом: зарубежный контрагент закрылся до сделки.

У иранцев собственная гордость — они в качестве партнера выставили компанию из Великобритании, зарегистрированную как LLP, то есть партнёрство, при этом сами партнёры также являются юрлицами, но зарегистрированными в Доминике, а дальше концы в буквальном смысле в воду (на этом острове было наводнение, которое смыло архив в Великий Атлантический океан).

Но пароходы продолжали успешно увозить лес в Иран, несмотря на то, что эта странная сущность в Британии была официально вычеркнута из реестра юридических лиц. И более того, счет этой хрени в банке в Иране продолжал работать.

Вопрос на мой взгляд спорный, но суд решил, что реальность сделки всё-таки в приоритете — раз лес ушел, то все-таки НДС надо вернуть».

А тот факт. что иностранный контрагент прекратил деятельность, суды отмели как ненадлежащее доказательство. Потому что ответы зарубежных налоговиков не были легализованы в установленном порядке. Забыли апостиль?

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