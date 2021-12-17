Компании отказали в вычетах на 6,4 млн руб., потому что иностранный контрагент на момент сделки не существовал. Но суды это не убедило

Суды смотрели на реальность сделки. Лес отгружен, за него заплатили, на вычет все документы подали. То, что налоговики узнали о зарубежном контрагенте суды отмели, потому что ответы не легализовали в установленном порядке.

Дело № А06-1009/2018, определение кассации можно скачать во вложении. Оно не новое, но очень примечательное.

Налоговики отказали компании в вычете по НДС на сумму 6 432 240 руб. И заодно назначили штраф 136 431 руб. 80 коп. за нарушение налогового правонарушения по п. 1 ст. 119 НК. Плюс пени 87 718 руб. 06 коп. и доначислили НДС в сумме 682 159 руб.

Компания выиграла дело в трех инстанциях. Но само дело можно назвать курьезным. Контракт был с иранской компанией, по которой деньги платил партнер из Великобритании. А его еще до сделки вычеркнули из реестра.

Вот что рассказал об этом деле подписчик.

«Налоговая пыталась оспорить реальность сделки с необычным аргументом: зарубежный контрагент закрылся до сделки.

У иранцев собственная гордость — они в качестве партнера выставили компанию из Великобритании, зарегистрированную как LLP, то есть партнёрство, при этом сами партнёры также являются юрлицами, но зарегистрированными в Доминике, а дальше концы в буквальном смысле в воду (на этом острове было наводнение, которое смыло архив в Великий Атлантический океан).

Но пароходы продолжали успешно увозить лес в Иран, несмотря на то, что эта странная сущность в Британии была официально вычеркнута из реестра юридических лиц. И более того, счет этой хрени в банке в Иране продолжал работать.

Вопрос на мой взгляд спорный, но суд решил, что реальность сделки всё-таки в приоритете — раз лес ушел, то все-таки НДС надо вернуть».

А тот факт. что иностранный контрагент прекратил деятельность, суды отмели как ненадлежащее доказательство. Потому что ответы зарубежных налоговиков не были легализованы в установленном порядке. Забыли апостиль?