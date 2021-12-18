При продаже доли в квартире вычет в 1 миллион распределяется в пропорции

Если вы продаете квартиру, которая была в вашей собственности менее 5 (или 3) лет, то надо платить НДФЛ. При расчете налога можно применить вычет в 1 млн рублей. Если собственность долевая, вычет делится на всех собственников.

Имущественный вычет при продаже в 1 млн рублей распределяется так:

Вид собственности Распределение вычета Долевая распределяется между совладельцами этого имущества пропорционально их долям Общая совместная по договоренности между совладельцами

Вместо вычета можно применить расходы на покупку этой квартиры. Их тоже надо разделить в пропорции к долям.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-04-05/96069 от 26.11.2021.