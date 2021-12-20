⚡ Работать в отпуске по уходу можно будет не более 4 часов в день

Сколько часов в день может работать женщина, чтобы не потерять право на пособие по уходу за ребенком? Сейчас в законе ответа на этот вопрос нет. Но все изменится с 1 июля 2022 года. Будет четка норма — 4 часа в день, то есть полставки.
В Госдуму внесены несколько законопроектов по этой теме.
Один из них — с поправками в статью 256 ТК.
Там пропишут, что продолжительность неполного рабочего времени для сохранения права на пособие должна быть установлена федеральными законами.Второй законопроект — с поправками в закон № 81-ФЗ о детских пособиях и закон № 255-ФЗ об обязательном соцстраховании.
Работать в отпуске по уходу за ребенком можно будет не более 4 часов в день.
В законе будет сказано, что продолжительность неполного рабочего времени, при которой сохраняется право пособие не должна превышать 50 % от нормальной продолжительности рабочего времени.Таким образом никакой неразберихи, постоянных споров и судов между ФСС и работодателями больше быть не должно.
Бизнес давно требовал определенности. Бухгалтеры возмущались, молодые мамы недоумевали, люди создавали петиции.
Решить этот вопрос обещала «Единая Россия» в 2019 году.
И вот сейчас сенаторы от «ЕР» внесли законопроекты с четкой нормой по сокращению дня.
Норма должна заработать с 1 июля 2022 года.
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