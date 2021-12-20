⚡ Работать в отпуске по уходу можно будет не более 4 часов в день

Сколько часов в день может работать женщина, чтобы не потерять право на пособие по уходу за ребенком? Сейчас в законе ответа на этот вопрос нет. Но все изменится с 1 июля 2022 года. Будет четка норма — 4 часа в день, то есть полставки.

В Госдуму внесены несколько законопроектов по этой теме.

Один из них — с поправками в статью 256 ТК.

Там пропишут, что продолжительность неполного рабочего времени для сохранения права на пособие должна быть установлена федеральными законами.

Второй законопроект — с поправками в закон № 81-ФЗ о детских пособиях и закон № 255-ФЗ об обязательном соцстраховании.

Работать в отпуске по уходу за ребенком можно будет не более 4 часов в день.

В законе будет сказано, что продолжительность неполного рабочего времени, при которой сохраняется право пособие не должна превышать 50 % от нормальной продолжительности рабочего времени.

Таким образом никакой неразберихи, постоянных споров и судов между ФСС и работодателями больше быть не должно.

Бизнес давно требовал определенности. Бухгалтеры возмущались, молодые мамы недоумевали, люди создавали петиции.

Решить этот вопрос обещала «Единая Россия» в 2019 году.

И вот сейчас сенаторы от «ЕР» внесли законопроекты с четкой нормой по сокращению дня.

Норма должна заработать с 1 июля 2022 года.