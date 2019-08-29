От властей требуют четких разъяснений по вопросу сокращения рабочего дня в отпуске по уходу за ребенком

На сайте Сhange.org опубликована петиция с требованием гарантировать женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет право работать с полным сохранением пособия.

Напомним, такое право матерям (и не только матерям) гарантирует Трудовой кодекс. Согласно ст. 256 ТК женщинам, имеющим детей в возрасте до 1,5 лет предоставляется возможность работы в режиме неполного рабочего времени с сохранением выплаты пособия по соцстрахованию.

Однако на практике зачастую ФСС отказывает в выплате пособия, мотивируя тем, что рабочий день сокращен недостаточно.

Таким образом, экономически активные матери фактически не могут работать на условиях сокращенного рабочего времени, т.к. всегда существует риск проверки, в результате которой ФСС посчитает, что «время сокращено не достаточно, для осуществления ухода за ребенком», что нарушает принципы регулирования ст. 256 ТК.

Молодая мама обращаемся к законодателям с просьбой обратить внимание на эту проблему.

Напомним, ранее на сайте РОИ была размещена подобная инициатива, автор которой отмечал, что работодателям приходится судиться с ФСС, доказывая право на пособие для своих работников. Эта неопределенность возмущает россиян.

В этой связи от властей требуют определить законодательно минимально допустимое сокращение рабочего времени, достаточное для сохранения за работником права на пособие по уходу за ребенком, либо отсутствие таковых ограничений.