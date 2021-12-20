Для банковских клиентов создадут новый черный список

Списки сомнительных банковских клиентов дополнят так называемыми «дропперами» — это физлица и компании, на счета которых выводят деньги, полученные незаконно. Список расширит систему «Знай своего клиента».

Поправки в 115-ФЗ разрабатывают в Госдуме. Об этом сообщил депутат Анатолий Аксаков.

«Предлагается, чтобы Центральный банк или какой-нибудь другой институт вел реестр замеченных в дропперстве, и им запретить пользоваться удаленно... счетами».

Лица, которые в список попадут, смогут перевести денежные средства только в отделении банка с паспортом.

В телеграм-канале «Тот самый 115-ФЗ» проблему описали так:

«Проблема с дропами на данный момент стоит очень остро — это правда. Вербовка людей идет активная, им предлагают комиссию в размере 1,5 — 2% от оборота по карте. Многие молодые люди соглашаются, так как им говорят, что максимум им светит блокировка карты и все, а заработать они могут 100 — 200 тыс. рублей».

Эксперты же опасаются, что создание нового «черного списка» при несовершенстве системы может затронуть и добросовестных клиентов. Тем более, механизма выхода из списка он не предусматривает.