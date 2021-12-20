ИП лучше не игнорировать требования по налогам физлица. Налоговики найдут, откуда их списать

Бухгалтеры делятся случаями, могут ли налоговики взыскать недоимку по налогам физлица с расчетного счета ИП. Как правило, они это делают.

Спрашивает наш подписчик.

«Подскажите пожалуйста, что будет если ИП не ответит на требование по уплате недоимки по налогу, и не уплатит? Могут арестовать счёт?».

В комментариях автор уточнила, что недоимка не по налогам ИП, а по налогам физлица. Например, транспортный. На это пишут:

«В прошлом году списали переплату по УСН в счёт задолженности по транспортному у ИП».

Кто-то пишет, что если до приставов долг дойдет, есть риски, что несколько раз спишут:

«Да, арестуют счёт. Если у ИП какое-то время на счёте будет „0“, они направят приставам, приставы во все банки, где у физлица открыты счета. Спишут с дебетовых карт, выведут его в минус. У нас был такой горький опыт на 3 000. В итоге списали 9 000. И пришлось писать письма приставам, чтобы вернули, излишне удержанные денежные средства».

На «Клерке» не так давно писали, что налоговики штрафуют банки за то, что те не хотят арестовывать личные счета ИП из-за недоимок по налогам и взносам. Тут обратная ситуация, но суть та же.