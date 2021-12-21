📜 Налоговики теряют ответы на требования и присылают новые. Пользуйтесь формализованным ответом

Если налоговикам ответить на требование по старому порядку, они могут ответ не увидеть и закидать требованиями повторно. А за неответ еще и оштрафуют.

Спрашивает наш подписчик.

«Подскажите, что я сделала неправильно? 05.12.21 приходит требование по встречной проверке. Готовлю весь список плюс сопроводительное письмо. Делаю сканы (каждого документа отдельно, создаю ответ — у нас „направить документы по требованию ИФНС“. Прикрепляю все сканы. отправляю.

Поскольку встречки не было очень давно, позвонила в ИФНС ответственному лицу и спросила, всё ли у меня получилось. Ответ специалиста „письмо с 26 файлами вижу, всё в порядке“.

20.12.21 приходит требование с новым номером, но по той же организации. Звоню. Говорят: „не отправила сопроводительное письмо“. Если оно было — напишите еще раз письмо с указанием даты прежнего требования и ответа на него. Сделала. Отправила. Поскольку ответы теперь попадают в раздел „отчеты“, я не вижу данных о приеме.

Вопрос: что не так с письмом? Теперь ведь его иначе, как скан не отправишь?».

В комментариях посоветовали писать письма и жалобы прямо в теле письма — тогда они их видят. И рассказали о случае, когда инспектор не видел прикрепленные файлы вплоть до жалобы. А потом извинялся и пенял на программный сбой.

А еще советуют позвонить оператору ЭДО (СБИС, Контур), если не удается самим отправление найти. И на новое требование рекомендуют ответить, а то оштрафуют.

В итоге автор пишет, что все нашли после долгих поисков. И сообщили ей про новый порядок ответа на требования, вызвав ее недоуменный ответ «чем вам старый-то не нравился?».

О том, что налоговики в первую очередь смотрят формализованные ответы, на «Клерке» недавно писали.