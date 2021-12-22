Номинальный директор и учредитель фирмы получил реальный срок

Житель Благовещенска получил срок по ч. 2 ст. 173.2 УК — 1 год и 8 месяцев за то, что согласился быть учредителем и директором в компании.

Об этом пишут налоговики на своем сайте.

Неясно, почему человек, решивший выступить номиналом, был осужден по части второй этой статьи, которая не для номиналов, а для тех, кто их отправляет в налоговую.

«Приобретение документа, удостоверяющего личность, или использование персональных данных, полученных незаконным путем, если эти деяния совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице».

Номинал в данном случае предоставил свой паспорт, а это часть 1 статьи 173.2 УК. И лишения свободы эта часть не предусматривает, только штраф, либо исправительные, либо обязательные работы.

Всего, как пишут налоговики, суды вынесли за год пять приговоров по статьям 173.1, 173.2 УК. И возбудили 10 уголовных дел.