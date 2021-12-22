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Кто учился в SkillFactory? Расскажите нам впечатления

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«Клерку» нужны ваши отзывы о платформе SkillFactory для «Рейтинга компаний».

SkillFactory — лидер на рынке онлайн-образования в области работы с данными.

Компания ведет интересный блог на «Клерке». К примеру, вот о чем пишут:

В интернете отзываются по-разному. Есть те, кто всем доволен:

1

Есть и недовольные:

2

На «Клерке» отзывов о SkillFactory пока нет, вы вполне можете быть первыми.

Ждем ваши отзывы.

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