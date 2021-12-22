Кто учился в SkillFactory? Расскажите нам впечатления

«Клерку» нужны ваши отзывы о платформе SkillFactory для «Рейтинга компаний».
SkillFactory — лидер на рынке онлайн-образования в области работы с данными.
Компания ведет интересный блог на «Клерке». К примеру, вот о чем пишут:
- За что вас уволят из бухгалтерии
- Как потерять работу и больше никогда не найти новую: топ-5 вредных советов
- Я устал, я ухожу из бухгалтерии. Куда? Рассказываем, где получают много, а работа — действительно интересная
В интернете отзываются по-разному. Есть те, кто всем доволен:
Есть и недовольные:
На «Клерке» отзывов о SkillFactory пока нет, вы вполне можете быть первыми.
Ждем ваши отзывы.
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