Квартиру в новостройке можно продать без НДФЛ через 5 лет после ее полной оплаты

С того дня, как вы полностью рассчитались с застройщиком, идет срок владения квартирой для целей НДФЛ с ее продажи.

Об этом сообщает Минфин в письме № 03-04-05/97971 от 02.12.2021.

В общем случае минимальный срок владения квартирой составляет 5 лет. В ряде случаев (наследство, единственная квартира, или региональный закон) — 3 года.

Обычно срок идет от даты госрегистрации прав на квартиру. Но по новостройкам свои правила.

Если квартира приобретается по договору долевого участия, то срок начинает отсчитываться от даты полной оплаты.

Причем если уже после сдачи дома человеку приходится доплачивать за лишнюю площадь, это никак не влияет на срок владения для целей продажи. Он идет с той даты, когда внесена вся сумма, указанная в ДДУ.