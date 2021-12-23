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🚥 Подозрительные компании смогут забрать деньги со своего счета в банке только после исключения из ЕГРЮЛ

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Рубрика Блокировка счетов 115-ФЗ
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Банки будут делить бизнес на три группы. Плохим компаниям и ИП, которые отмывают доходы, перекроют возможность распоряжаться своими деньгами.

Принят Федеральный закон № 423-ФЗ от 21.12.2021.

Бизнесу будет присваиваться один из трех уровней риска совершения подозрительных операций:

  • низкий;
  • средний;
  • высокий.

В законе дано понятие подозрительных операций.

Это операции с деньгами или имуществом, предположительно совершаемые в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Компаниям и ИП с высоким риском откажут в переводе и выдаче денег, отключат от интернет-банка.

Но кое-какие операции им все-таки разрешат провести.

Это:

  • уплата налогов и взносов;
  • выплата зарплаты (но не более той суммы, которую фирма перечисляет обычно);
  • оплата кредита;
  • 30 000 рублей в месяц на ИП и на каждого его иждевенца;
  • перечисление денег кредиторам при банкротстве, ликвидации, после исключения из ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

Остаток денег отдадут клиенту после исключения его из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

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