🚥 Подозрительные компании смогут забрать деньги со своего счета в банке только после исключения из ЕГРЮЛ

Банки будут делить бизнес на три группы. Плохим компаниям и ИП, которые отмывают доходы, перекроют возможность распоряжаться своими деньгами.
Принят Федеральный закон № 423-ФЗ от 21.12.2021.
Бизнесу будет присваиваться один из трех уровней риска совершения подозрительных операций:
- низкий;
- средний;
- высокий.
В законе дано понятие подозрительных операций.
Это операции с деньгами или имуществом, предположительно совершаемые в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Компаниям и ИП с высоким риском откажут в переводе и выдаче денег, отключат от интернет-банка.
Но кое-какие операции им все-таки разрешат провести.
Это:
- уплата налогов и взносов;
- выплата зарплаты (но не более той суммы, которую фирма перечисляет обычно);
- оплата кредита;
- 30 000 рублей в месяц на ИП и на каждого его иждевенца;
- перечисление денег кредиторам при банкротстве, ликвидации, после исключения из ЕГРЮЛ и ЕГРИП.
Остаток денег отдадут клиенту после исключения его из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.
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