Суд запретил налоговикам чрезмерно затягивать налоговую проверку

Выездная проверка длится с декабря 2017 года по сей день. Инспекторы постоянно откладывают окончательное решение, а ведь пени по НДС и налогу капают, и немаленькие.

Налоговики по результатам ФНП доначислили компании недоимку по НДС и налогу на прибыль в общей сумме 218 880 805 руб. и пени в размере 91 004 881 руб.

В компании с такими результатами не согласились, и несколько раз писали возражения на акт проверки и пояснения к возражениям. Вот только налоговики их проигнорировали и несколько раз откладывали рассмотрение результатов проверки под различными предлогами.

Началась проверка в декабре 2017 года, окончилась в декабре 2018. И до сих пор откладывает рассмотрение по ее результатам.

Попытка оспорить бездействие налоговиков в УФНС результата не дала. Тогда компания пошла в суд.

Суд частично требования компании удовлетворил. Абз. 1 п. 1 ст. 101 НК предусматривает однократное продление срока выездной проверки, когда как налоговики продлевали его каждый месяц. Также, как и отложить срок можно не более, чем на месяц. По мнению суда, налоговики злоупотребили правом.

По мнению суда, налоговики не имеют права настолько затягивать проверку: у компании нет понимания, когда им платить доначисленные налоги. А пени при этом капают.

В итоге, суд предписал налоговикам не позднее, чем через 1 месяц после вступления решения суда в законную силу рассмотреть результаты ВНП и принять по ним решение.

Дело № А40-135677/21-75-2552, судебный акт можно скачать во вложении.