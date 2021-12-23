Где работодатели будут брать бланки трудовых книжек

Купить бланки трудовых книжек и вкладышей к ним можно у юрлиц и ИП — распространителей, которые должны иметь охраняемые помещения и вести строгий учет бланков.
На федеральном портале опубликован проект Минфина «о порядке изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей».
Несмотря на постепенный переход на ЭТК, бумажные трудовые книжки продолжают применяться. А с 2023 года поменяется форма бумажной трудовой и вкладыша.
В проекте сказано, что распространители (юрлица и ИП) получают бланки у изготовителя и продают их работодателям.
При этом к распространителям предъявляются требования:
- охрана помещений, где хранятся трудовые;
- строгий учет бланков;
- иметь в собственности или аренде здания/помещения;
- изолированные помещения для приема бланков.
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