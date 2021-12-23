Где работодатели будут брать бланки трудовых книжек

Купить бланки трудовых книжек и вкладышей к ним можно у юрлиц и ИП — распространителей, которые должны иметь охраняемые помещения и вести строгий учет бланков.

На федеральном портале опубликован проект Минфина «о порядке изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей».

Несмотря на постепенный переход на ЭТК, бумажные трудовые книжки продолжают применяться. А с 2023 года поменяется форма бумажной трудовой и вкладыша.

В проекте сказано, что распространители (юрлица и ИП) получают бланки у изготовителя и продают их работодателям.

При этом к распространителям предъявляются требования: охрана помещений, где хранятся трудовые;

строгий учет бланков;

иметь в собственности или аренде здания/помещения;

изолированные помещения для приема бланков.