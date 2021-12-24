С согласия работника отпускные можно выплатить позже. Но штраф работодателю за это все равно будет

Нередко случается, что сотрудники экстренно просят отпустить их в отпуск вне графика прямо сегодня или завтра. Так можно, но так нельзя, пояснил Роструд.
При таком неожиданном отпуске бухгалтер при всем желании не сможет выплатить отпускные вовремя, за 3 дня до начала отпуска.
Сотрудник может написать заявление, что предупрежден о несвоевременной выплате отпускных и претензий не имеет.
По мнению Роструда, такое заявление имеет законную силу. Но вот только от штрафа это не спасет.
Придется понести ответственность за несвоевременную оплату отпуска.
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