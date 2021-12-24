С согласия работника отпускные можно выплатить позже. Но штраф работодателю за это все равно будет

Нередко случается, что сотрудники экстренно просят отпустить их в отпуск вне графика прямо сегодня или завтра. Так можно, но так нельзя, пояснил Роструд.

При таком неожиданном отпуске бухгалтер при всем желании не сможет выплатить отпускные вовремя, за 3 дня до начала отпуска.

Сотрудник может написать заявление, что предупрежден о несвоевременной выплате отпускных и претензий не имеет.

По мнению Роструда, такое заявление имеет законную силу. Но вот только от штрафа это не спасет.

Придется понести ответственность за несвоевременную оплату отпуска.