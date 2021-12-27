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Весь удержанный НДФЛ надо будет платить общей суммой в один день

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Рубрика НДФЛ
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Дату дохода по зарплате будут определять по-новому, платить НДФЛ надо будет раз в месяц. Запрет на уплату налога за счет агента снимают.

Все эти поправки в 23 главу НК содержатся в законопроекте, который внесен в Госдуму. Он уже получил положительное заключение правительства.

Этим же проектом вводится единый счет, на который будут идти все налоги.

Новые правила заработают с 2023 года.

Сейчас по зарплате дата получения дохода — это последний день месяца. Это правило отменят.

По остальным доходам сроки не меняются.

А вот дата перечисления НДФЛ налоговыми агентами будет единой по всем доходам.

Все, что удержали с 20 числа прошлого месяца по 19 число текущего — платим до 25 числа текущего месяца.

Например, до 25 марта надо заплатить НДФЛ, удержанный с 20 февраля по 19 марта.

Сейчас уплата налога за счет средств налоговых агентов не допускается. Это правило отменят.

Сроки и порядок уплаты авансовых платежей ИП на ОСНО не меняются.

Сдавать 6-НДФЛ надо будет:

  • за 1 квартал — до 20.04;
  • за полугодие — до 20.07;
  • за 9 месяцев — до 20.10;
  • за год — до 20.03.

Кстати, недавно была инициатива сделать единый срок уплаты НДФЛ, Наши читатели, комментарую это предложение, называли его не реальным.

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