Как доказать, что вы работали, если трудовой договор не оформлен

Документы

пропуск на территорию работодателя; журнал регистрации прихода-ухода на работу; графики работы; журнал вводного инструктажа по ТБ; ведомости выдачи денежных средств; заполняемые работником; товарные накладные, счета-фактуры, путевые листы, заявки на перевозку груза, акты о выполненных работах с подписью работника; приказ работодателя о списке дистанционных сотрудников; переписка сторон по электронной почте; электронные документы по электронной почте или через удаленный доступ к рабочему столу служебного компьютера; документы, подтверждающие обмен задачами и результатами их контроля; отчеты в конце рабочего дня