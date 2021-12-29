Как доказать, что вы работали, если трудовой договор не оформлен

За уклонение от оформления трудового договора компанию могут оштрафовать на 100 тыс. рублей. Какие доказательства подойдут для признания факта трудоустройства, озвучил Верховный суд.
Опубликовано постановление Пленума ВС № 45 от 23.12.2021.
Мы собрали все доказательства в таблицу.
Объяснения
объяснение работодателя;
показание работника;
показания свидетелей
Документы
пропуск на территорию работодателя;
журнал регистрации прихода-ухода на работу;
графики работы;
журнал вводного инструктажа по ТБ;
ведомости выдачи денежных средств; заполняемые работником;
товарные накладные, счета-фактуры, путевые листы, заявки на перевозку груза, акты о выполненных работах с подписью работника;
приказ работодателя о списке дистанционных сотрудников;
переписка сторон по электронной почте;
электронные документы по электронной почте или через удаленный доступ к рабочему столу служебного компьютера;
документы, подтверждающие обмен задачами и результатами их контроля;
отчеты в конце рабочего дня
Вещественные доказательства
предоставленные дистанционному работнику оборудование и программы
Прочее
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фото- и киносъемки;
звуко- и видеозаписи
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