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Как доказать, что вы работали, если трудовой договор не оформлен

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Рубрика Трудовое право
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За уклонение от оформления трудового договора компанию могут оштрафовать на 100 тыс. рублей. Какие доказательства подойдут для признания факта трудоустройства, озвучил Верховный суд.

Опубликовано постановление Пленума ВС № 45 от 23.12.2021.

Мы собрали все доказательства в таблицу.

Объяснения

объяснение работодателя;

показание работника;

показания свидетелей

Документы

пропуск на территорию работодателя;

журнал регистрации прихода-ухода на работу;

графики работы;

журнал вводного инструктажа по ТБ;

ведомости выдачи денежных средств; заполняемые работником;

товарные накладные, счета-фактуры, путевые листы, заявки на перевозку груза, акты о выполненных работах с подписью работника;

приказ работодателя о списке дистанционных сотрудников;

переписка сторон по электронной почте;

электронные документы по электронной почте или через удаленный доступ к рабочему столу служебного компьютера;

документы, подтверждающие обмен задачами и результатами их контроля;

отчеты в конце рабочего дня

Вещественные доказательства

предоставленные дистанционному работнику оборудование и программы

Прочее

Материалы:

фото- и киносъемки;

звуко- и видеозаписи

 

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