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👴 👵 В 2022 году выйти на пенсию можно на два года раньше

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Рубрика Пенсии
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Сокращенные предпенсионеры смогут выйти на пенсию раньше. Но есть и дополнительные критерии.

Для досрочного выхода на пенсию должны одновременно соблюдаться следующие условия:

  • трудовой стаж для женщин не менее 20 лет, для мужчин — не менее 25 лет;
  • до выхода на пенсию осталось два года;
  • предпенсионера уволили по сокращению штата или при ликвидации компании;
  • на бирже труда не смогли предложить работу.

Пенсия будет назначена автоматически, все документы передаст ЦЗН с согласия предпенсионера.

В 2022 году пенсионный возраст для мужчин — 61,5 года, а для женщин — 56,5 лет.

Закон был принят еще в мае 2021 года, а с 1 января 2022 вступил в силу.

В 2022 году пенсия будет проиндексирована выше запланированного уровня в 5,9%. Об этом сказал Владимир Путина на пресс-конференции 23 декабря прошлого года.

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