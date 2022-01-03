👴 👵 В 2022 году выйти на пенсию можно на два года раньше

Сокращенные предпенсионеры смогут выйти на пенсию раньше. Но есть и дополнительные критерии.

Для досрочного выхода на пенсию должны одновременно соблюдаться следующие условия: трудовой стаж для женщин не менее 20 лет, для мужчин — не менее 25 лет;

до выхода на пенсию осталось два года;

предпенсионера уволили по сокращению штата или при ликвидации компании;

на бирже труда не смогли предложить работу.

Пенсия будет назначена автоматически, все документы передаст ЦЗН с согласия предпенсионера.

В 2022 году пенсионный возраст для мужчин — 61,5 года, а для женщин — 56,5 лет.

Закон был принят еще в мае 2021 года, а с 1 января 2022 вступил в силу.