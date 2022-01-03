👴 👵 В 2022 году выйти на пенсию можно на два года раньше

Сокращенные предпенсионеры смогут выйти на пенсию раньше. Но есть и дополнительные критерии.
Для досрочного выхода на пенсию должны одновременно соблюдаться следующие условия:
- трудовой стаж для женщин не менее 20 лет, для мужчин — не менее 25 лет;
- до выхода на пенсию осталось два года;
- предпенсионера уволили по сокращению штата или при ликвидации компании;
- на бирже труда не смогли предложить работу.
Пенсия будет назначена автоматически, все документы передаст ЦЗН с согласия предпенсионера.
В 2022 году пенсионный возраст для мужчин — 61,5 года, а для женщин — 56,5 лет.
Закон был принят еще в мае 2021 года, а с 1 января 2022 вступил в силу.
В 2022 году пенсия будет проиндексирована выше запланированного уровня в 5,9%. Об этом сказал Владимир Путина на пресс-конференции 23 декабря прошлого года.
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