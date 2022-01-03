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😂 Бухгалтеры уже начали скучать по работе и отчетам

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Рубрика Отчетность
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2021 год закончился, а значит уже можно начинать делать отчеты и сдавать их. Хоть с 1 января. Но это уже признается работой в выходные, оплата в двойном размере.

В одном из бухгалтерских ВК-сообществ участник спросил про отчеты:

«Всех с наступившим новым годом. Когда уже, когда можно отчеты начинать сдавать? Нет сил ждать до 10».

Кто-то посмеялся:

«Надо было начинать в 00.01 1 января, что-то вы припозднились :-)»

Другие пошутили по поводу трудоголиков:

«Пойду оливье съем :-) нам хлеба не надо, работы давай…»

А кто-то воспринял пост всерьез:

  • «Так сдавать можно уже с 1 числа».
  • «Технически, да. А работа в выходные и нерабочие праздничные дни должна отдельно оплачиваться».

Но тут комментаторы отметили правильно. Работа в выходной день, даже если сотрудник просто отправил отчет, считается работой в выходные праздничные дни. Надо издавать приказ о работе в нерабочий день и оплачивать рабочее время в двойном размере. Ну или в одинарном с предоставлением дополнительного выходного дня.

Такого мнения придерживается и Роструд. Читайте подробнее: «Если директор подписал договор в субботу, надо оформлять работу в выходной день».

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