Запасная маленькая квартира не помешает семье освободиться от НДФЛ с продажи другого жилья

Семья с двумя детьми не будет платить НДФЛ с продажи квартиры, даже если в собственности есть еще одна, но она маленькая.

Разъяснения по применению новой нормы НК дал Минфин в письме № 03-04-05/101812 от 14.12.2021.

С 2021 года семьи с двумя и более детьми освободили от НДФЛ с доходов от продажи жилья при любом сроке владения, если оно продано ради покупки нового. Но есть условия. Одно из них — отсутствие другого жилья на момент продажи.

Всем членам семьи не должно принадлежать более 50 % в еще одном жилье, которое по площади больше, чем то, которое семья покупает.

Если второе жилье меньше, чем новая квартира, то от продажи старой квартиры НДФЛ платить не надо.

Еще одно условие — новая квартира должна быть больше, чем проданная.

Например, у семьи есть квартира № 1 площадью 60 м2 и квартира № 2 площадью 33 м2. Семья продает квартиру № 1, которая была в собственности менее 3 лет, и покупает квартиру № 3 площадью 80 м2. Квартира № 3 по площади больше, чем квартира № 1 и больше, чем квартира № 2. Значит НДФЛ с продажи квартиры № 1 не будет.

Добавим, что значение имеет не только площадь квартиры, но и ее кадастровая стоимость. То есть квартира № 3 должна быть еще и дороже квартир № 1 и № 2.