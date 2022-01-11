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ЭЦП от ФНС должна работать на КриптоПро версии 4.0. Если не работает — зовите спеца

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Рубрика ЭДО
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Люди жалуются, что бесплатная электронная подпись от налоговиков не работает на КриптоПро ниже версии 5.0. Эксперт поясняет, что должно работать, но скорее всего что-то не так настроено. 

Рассказывает наш подписчик.

«Коллеги, все же в курсе, что ЭЦП от налоговиков не работает на КриптоПро ниже версии 5.0? А обновиться нельзя, надо покупать».

В комментариях пишут, что и с версией 4 тоже все работает. А кто-то считает, что подойдет и криптопровайдер VipNet.

На «Клерке» писали в прошлом году, что ЭЦП от ФНС будет работать только с КриптоПро. С VipNet — не будет.

Прокомментировала Яна Барихашвили, генеральный директор ООО «ЭЛО» (аккредитованной IT компании), сертифицированный партнёр УЦ «Тензор».

«Чтобы ответить на вопрос, нужно понимать, для чего человек пытается использовать электронную подпись. Требования к рабочему месту для работы у некоторых площадок разнятся. Чаще всего требуется использовать КриптоПро версии 4.0 и выше.

Возможно, подпись ПК не видит по каким-либо ещё причинам. Например, не установлен плагин площадки или не установлены драйвера на носитель. В стандартной ситуации, подпись налоговой работает на Крипто ПРО версии 4.0 и выше.

Обновить КриптоПро можно, только если приобреталась годовая версия. Если была бессрочная, то перехода с версии на версию — нет. В этом случае — только покупка новой".

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