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Кто искал внештатников через платформу «Мои самозанятые»? Расскажите, как вам

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Самозанятые
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«Клерку» очень нужны ваши отзывы о сервисе «Мои самозанятые» для нашего «Рейтинга компаний».

«Мои самозанятые» — официальная электронная площадка для поиска исполнителей и взаимодействия организаций с самозанятыми.

Компания ведет интересный блог на «Клерке». Вот о чем пишут:

Отзывов ни на «Клерке», ни в остальном интернете об этой платформе пока нет. Поделиться впечатлениями можно здесь.

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