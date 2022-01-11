Кто искал внештатников через платформу «Мои самозанятые»? Расскажите, как вам

«Клерку» очень нужны ваши отзывы о сервисе «Мои самозанятые» для нашего «Рейтинга компаний».
«Мои самозанятые» — официальная электронная площадка для поиска исполнителей и взаимодействия организаций с самозанятыми.
Компания ведет интересный блог на «Клерке». Вот о чем пишут:
- Как работать с самозанятыми без рисков.
- Чем вы рискуете, работая с самозанятыми: поиск исполнителя, договор и платежи.
- Удаленные сотрудники или самозанятый-фрилансер: кого выбрать.
Отзывов ни на «Клерке», ни в остальном интернете об этой платформе пока нет. Поделиться впечатлениями можно здесь.
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