В первые же дни года налоговики взялись за упрощенцев. Причем по декларации за 2020-й год

Бухгалтер пожаловалась, что налоговики вызывают директора в инспекцию по поводу уменьшения УСН на сумму взносов за 2020 год. Причем, требование получила сегодня, а вызывают уже завтра.

Рассказывает наш подписчик.

«Пришло требование из налоговой. Вызывают по поводу неправомерного уменьшения налога УСН за 2020-й год на сумму страховых взносов. Требование пришло сегодня, На подтверждение получения есть восемь дней. Но явиться нужно завтра.

В этом нет никакого нарушения? Это нормально? Что за срочность такая? Разница в взносах с налоговой 1500 руб. и то скорее исчислено и оплачено у нас всё верно».

В комментариях автор добавила, что из-за этой беседы ей с директором предстоит полуторачасовая поездка в другой город. Вот что ей советуют:

«Можно написать пояснения по поводу расхождений. А по поводу явки — отправить директора в отпуск за свой счет на эту неделю, письменно на вызов пояснить, что явку обеспечить не можете (за неявку штраф). Если пояснения удовлетворят, вызывать не будут».

Авто спросила, когда это стоит сделать, если вызывают уже завтра, а требование сегодня прилетело. Ей ответили:

«Сегодня отправьте до конца дня. Например, приказ от 30.12, отпуск с 10-15 или с 10-13 за свой счет. Если будете звонить или писать, что мол „занят“, будет штраф за неявку без уважительной причины».

Еще советуют подтвердить получение уведомления через неделю от сегодняшней даты.