Юрлица не обязаны арендовать жилье только у ИП или самозанятых

Если компания снимает жилье для сотрудников у физлиц, тем не нужно быть ИП или самозанятыми. Просто нужно будет с них удерживать и уплачивать НДФЛ.

Спрашивает наш подписчик.

«ООО на ОСНО. Не хотят тратить наличные на съём квартир для сотрудников. Если предложить собственникам по договору работать, то они должны будут в качестве самозанятых зарегистрироваться, чтобы нам в расходы принять?

Я так понимаю, между физлицом и юрлицом просто договор аренды не составить? Или это возможно, просто мы за них как агенты должны будем заплатить 13%? Может сталкивался кто?».

В комментариях посоветовали, как обойтись без статусов для арендодателей:

«Заключаете договор аренды между компаний и владельцем. Перечисляете аренду по безналу на счет, указанный в договоре. НДФЛ при этом удерживаете. Эти доходы и удержанный налог будут показаны в отчетности компании. Физик-арендодатель ничего сдавать и платить не должен».

А еще напомнили, что НДФЛ нужно и с сотрудников удержать, которым бесплатно служебное жилье предоставили.